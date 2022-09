ING met un terme au sponsoring des arbitres belges

Fin 2022, ING Belgique mettra un terme au contrat de sponsoring maillot des arbitres belges. La banque continuera par contre à être l'un des principaux sponsors de l'Union belge de football (URBSFA) et d'apparaître sur les vareuses d'entraînement des Diables Rouges et des Red Flames.

La Fédération belge de football (URBSFA) et ING Belgique ont annoncé mercredi dans un communiqué prolonger le contrat de partenariat qui les lie depuis 2010 jusqu'à l'Euro 2028. Rien n'a été dévoilé cependant sur les termes financiers de ce nouveau contrat. Le logo d'ING est actuellement aussi visible sur les manches des maillots des arbitres belges. Mais ce contrat-là se termine au 31 décembre et ne sera pas reconduit, ont confirmé les deux parties. "La multiplication du nombre d'activités de sponsoring ne nous aurait pas permis de continuer à soutenir financièrement totalement les arbitres. Nous avons donc décidé avec l'Union belge de laisser la place à d'autres", explique ING Belgique. "Nous remercions les arbitres pour le travail effectué semaine après semaine sur tous les terrains et espérons qu'une autre enseigne puisse leur offrir le soutien qu'ils méritent." (Belga)