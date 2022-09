Intempéries - L'IRM lance un avertissement pluie sur tout le pays jusqu'à la nuit prochaine

L'Institut royal météorologique (IRM) a décidé de placer la Belgique en avertissement jaune (et même orange pour la majorité du territoire wallon) de 8H00 mercredi à 2H00 jeudi, annonce-t-il dans un communiqué.On pourra localement relever autour de 50 mm de pluie ou davantage en 24 heures (de mardi soir à mercredi soir), justifiant l'orange pour plusieurs provinces. Par endroits, des orages et des coups de vent seront aussi possibles dans la moitié sud-est du pays, prévoit l'IRM. L'avertissement jaune (10 à 30 l/m2 en 1 heure ou 20 à 40 l/m2 en 6 heures ou 25 à 50 l/m2 en 24 heures) vaut pour la Flandre, Bruxelles et le Brabant wallon. Les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur et de Luxembourg sont, elles, placées en orange (31 à 50 l/m2 en 1 heure ou 41 à 60 l/m2 en 6 heures ou 51 à 100 l/m2 en 24 heures). (Belga)