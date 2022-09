La voiture de la famille de Sergio Conceiçao caillassée après la défaite contre Bruges

La voiture transportant la famille de l'entraîneur du FC Porto Sérgio Conceiçao a été caillassée mardi soir à la sortie du stade du Dragon après la lourde défaite (4-0) du club portugais contre le Club Bruges en Ligue des champions, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Selon le quotidien sportif Record, le véhicule dans lequel avaient pris place l'épouse du coach de 47 ans et deux de ses fils a été visé par un groupe de supporters alors qu'il quittait l'enceinte sportive. Ces supporters ont lancé des pierres sur la voiture, dont les vitres ont été brisées, et insulté ses occupants mais sans les blesser, rapporte la presse portugaise. Mercredi en fin de matinée, le FC Porto a condamné cette attaque sur son site officiel. "Le FC Porto réprouve totalement l'attaque de la voiture de la famille de Sérgio Conceiçao devant le Stade du Dragon. Le FC Porto regrette également le manque de protection de la part des autorités et demande que le ou les auteurs de cet acte sauvage soient rapidement identifiés et tenus pour responsables", a indiqué le club champion du Portugal en titre dans un communiqué. Le FC Porto est actuellement troisième du championnat, à trois longueurs du leader, le Benfica Lisbonne. En revanche, son début de saison en Ligue des champions est plus difficile avec deux défaites en autant de rencontres face à l'Atlético Madrid (2-1) et Bruges (0-4). Ancien international portugais, Sergio Conceiçao entame sa sixième saison à la tête des Dragons après un passage au FC Nantes. Il codétient, avec l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain Artur Jorge, le record de titres remportés sur le banc du FC Porto avec huit trophées. (Belga)