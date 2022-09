Les services de secours du Pakistan en état d'alerte, craignant de nouvelles inondations

Les autorités pakistanaises ont placé leurs services de secours en état d'alerte mercredi, après des avertissements pour de nouvelles pluies alors que le pays est encore sous le choc d'inondations dévastatrices qui ont touché des millions de personnes.

De nouvelles moussons sont craintes le 17 septembre, soit samedi. Elles interviendraient alors que les inondations ont déjà fait 1.481 morts, dont 528 enfants, depuis mi-juin, selon le décompte de l'autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA). Le bilan mortel pourrait encore s'alourdir les prochains jours. Les pluies dévastatrices ont en outre affecté plus de 33 millions de Pakistanais et Pakistanaises. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans nourriture, eau potable, abri ou médicaments de base. Les inondations ont endommagé plus de 1,7 million d'habitations, plus de 12.000 kilomètres de routes et 390 ponts. Le Pakistan a déclaré l'état d'urgence national et l'Onu a lancé un appel à l'aide urgente. Selon des premières estimations du ministère des Finances, ces inondations pourraient coûter entre 30 et 40 milliards de dollars. (Belga)