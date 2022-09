Sahara occidental: le Kenya rompt ses liens avec les indépendandistes sahraouis

Le nouveau président du Kenya, William Ruto, a déclaré mercredi que le pays d'Afrique de l'Est rompait ses liens diplomatiques avec la République arabe sahraouie (RASD) autoproclamée, après des discussions avec le Maroc.Cette annonce inattendue intervient à peine 24 heures après la cérémonie d'investiture de M. Ruto, à laquelle a assisté le chef du mouvement indépendantiste Front Polisario, Brahim Ghali, à Nairobi. Le Front Polisario (indépendantiste), soutenu par l'Algérie, veut un Etat indépendant au Sahara occidental, une vaste étendue désertique que le Maroc considère comme faisant partie de son propre territoire. "Le Kenya annule sa reconnaissance de la RASD et prend des mesures pour réduire la présence de cette entité dans le pays", a déclaré M. Ruto sur Twitter après avoir rencontré le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. M. Bourita lui a remis un message de félicitations du roi du Maroc Mohammed VI, a indiqué M. Ruto, ajoutant que les deux pays avaient convenu d'améliorer leurs relations "entre autres dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de la santé, du tourisme et de l'énergie". "Le Kenya soutient le cadre des Nations unies comme mécanisme exclusif pour trouver une solution durable au différend", a déclaré le président Ruto. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental se trouve à l'extrémité ouest du vaste désert du même nom, qui s'étend le long de la côte atlantique. Le Polisario, qui a proclamé la RASD en 1976, continue de réclamer, avec le soutien de l'Algérie, la tenue d'un référendum prévu par l'ONU au moment de la signature d'un cessez-le-feu entre les belligérants en 1991. De son côté, le Maroc, qui contrôle 80% du territoire, prône une autonomie sous sa souveraineté exclusive. (Belga)