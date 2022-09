Semaine de la Mobilité - La SNCB propose un abonnement test domicile-travail à prix réduit aux nouveaux abonnés

En marge de la Semaine de la Mobilité, la SNCB a décidé de proposer un abonnement domicile-travail d'un mois à prix réduit pour les nouveaux abonnés et pour les voyageurs qui n'ont plus activé leur abonnement depuis au moins 6 mois. "L'occasion de tester ou de redécouvrir un nouveau mode de transport", souligne la SNCB mercredi dans un communiqué.L'Abonnement Test, proposé à -50%, sera combinable avec supplément STIB/TEC/De Lijn ou le parking (la réduction ne s'appliquant que sur la partie "train"). La réduction est valable pour un abonnement Standard ou Unlimited d'un mois. En ce qui concerne les clients qui disposent déjà d'un abonnement domicile-travail, la SNCB offrira à ces derniers un ticket aller-retour valable partout en Belgique. Ce Gift Ticket sera nominatif mais pas obligatoirement au nom de l'abonné. L'Abonnement Test à tarif réduit ou le Gift Ticket pourront être demandés via le site internet de la SNCB jusqu'au 31 octobre inclus et pourront être activés au plus tard le 30 novembre 2022. (Belga)