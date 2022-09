Burden sharing: les ministres incapables de proposer un accord ambitieux

"Face à l'urgence énergétique et climatique, les ministres du Climat sont incapables de proposer un accord ambitieux", dénoncent Les Engagés jeudi dans un communiqué.

Les différents ministres de l'Environnement et de l'Énergie ont annoncé avoir trouvé un accord sur la première partie du mécanisme dit du "burden sharing", à savoir la répartition des revenus des enchères des droits d'émission du système européen ETS, la responsabilité climatique, la garantie d'un objectif belge minimum en matière d'énergies renouvelables et le financement climatique international. Si Les Engagés saluent "le fait que des revenus ETS puissent être prochainement versés sur les comptes des différentes entités (...), il est à noter qu'il a fallu trois ans de négociation aux ministres? pour finalement se baser sur la clé de répartition issue du précédent accord Burden Sharing obtenu sous la Présidence bruxelloise de Céline Fremault en 2015." "Nous n'avons qu'un accord a minima et court-termiste. Ce qui est infiniment regrettable face aux urgences climatique et énergétique", commente l'ancienne ministre bruxelloise cdH, citée dans le communiqué. Les Engagés disent aussi regretter "l'absence d'information sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030", "l'absence de décisions sur le financement climatique après 2024" et "l'absence de décision sur la répartition des revenus ETS entre 2023 (c'est-à-dire demain) et 2030." (Belga)