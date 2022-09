Coupe Davis - La Croatie au forceps face à la Suède, les Etats-Unis enchainent

Avec leur deuxième victoire en deux matches, les Etats-Unis ont pris une option pour la qualification pour les phases finales de la Coupe Davis jeudi, alors que la Croatie a réagi en battant difficilement la Suède.

Finaliste de l'édition 2021 contre la Russie, l'équipe de Croatie, battue d'entrée dans la compétition par l'Italie, s'est donnée un peu d'air en remportant au forceps sa rencontre contre la Suède (2-1), représentée par les frères Elias et Mykael Ymer (119e et 98e mondiaux). Les Suédois ont gagné le premier point, Elias s'imposant en deux sets contre Borna Gojo (ATP 164). Son frère Mykael a eu moins de réussite lors du match suivant contre Borna Coric (ATP 26), et les deux frères réunis n'ont rien pu faire en double contre la paire croate. Vainqueurs de la Grande-Bretagne dans une rencontre marathon mercredi, les Etats-Unis ont eu la tâche plus facile face au Kazakhstan, s'imposant dès les simples avec les victoires de Tommy Paul (ATP 29) et de Taylor Fritz (ATP 12). Ils prennent la tête de la poule D devant les Pays-Bas, qui affronteront la Grande-Bretagne vendredi à Glasgow. Privée de Novak Djokovic (ATP 7), et battue par l'Espagne 2-1 mercredi, la Serbie était sous pression face à la Corée du Sud, qui avait impressionné mardi malgré sa défaite contre le Canada dans la poule B. La victoire aisée (6-4, 6-0) de Dusan Lajovic (ATP 92) contre Hong Seong-Chan (ATP 384) lors du premier match a bien lancé les Serbes, Miormir Kecmanovic (ATP 33) doublant la mise contre Kwon Soonwoo (ATP 74). (Belga)