Les funérailles de l'ancien manager du RSC Anderlecht se dérouleront lundi prochain

La cérémonie de funérailles de l'ancien manager du RSC Anderlecht Michel Verschueren aura lieu le lundi 19 septembre dans la Basilique Saint Servais de Grimbergen en présence de la famille et des amis et se fera uniquement sur invitation, a annoncé jeudi le club anderlechtois.

Michel Verschueren est décédé mercredi à l'âge de 91 ans. Les sympathisants et les supporters auront l'occasion de lui rendre un dernier hommage. Samedi (17 septembre), le cercueil sera installé entre 9 et 12 heures au Lotto Park, à l'entrée de la tribune 4, près de la Place De Linde à Anderlecht. Un message pourra être laissé dans le registre de condoléances. Celui-ci sera également disponible lors du match de championnat de dimanche à partir de 18 heures. Avant ce match, contre Courtrai, le club, ainsi que les supporters, rendront hommage à l'ancien manager, notamment en observant une minute de silence avant le coup d'envoi en présence de son fils Michael Verschueren et d'autres membres de sa famille. Les joueurs porteront également un brassard noir. (Belga)