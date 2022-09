L'intercommunale Igretec s'inspire de réalisations lyonnaises pour ses projets carolos

Une délégation de l'intercommunale Igretec a visité à Lyon, jeudi, au deuxième jour d'un voyage d'études dans la ville française, le site de l'aménageur Usin ainsi que le quartier Confluence, deux lieux où l'opérateur public est venu s'inspirer de pratiques et de méthodes pour ses réalisations carolos.

Le site Usin se présente comme un nouveau modèle d'espace productif. Il offre aux entreprises des solutions locatives "clé sur main" sur un site de 10 hectares anciennement occupé par la multinationale Bosch. Mutualisation de services et expérimentation collaborative à rebours des "logiques en silos" sont au cœur de la démarche. "Ce genre de projets entre en résonance avec le travail que nous réalisons sur des sites où doit être relogée de l'activité industrielle légère et plutôt technologique avec tout l'accompagnement nécessaire aux entreprises", a indiqué Nathalie Czerniatynski, directrice du développement économique, territorial et stratégique d'Igretec. A Charleroi, le projet de la Porte Ouest, où était anciennement installée l'entreprise sidérurgique Carsid, pourrait directement profiter de ce genre de dynamiques. Le projet Confluence, quant à lui, est l'une des grandes réussites urbanistiques de Lyon des 15 dernières années. Piloté par la société publique locale Lyon Confluence, il a permis de transformer plusieurs dizaines d'hectares de territoire urbain délaissé en un quartier animé. Il intègre toute une série de nouvelles façons de faire en matière de rénovation urbaine et de consommation énergétique. Lyon Confluence et Igretec sont appelés à collaborer étroitement dans les prochains mois. En effet, l'intercommunale carolo a été retenue dans le cadre de l'appel à projets européen Positive Energy District. Ce devrait pour elle être l'occasion d'expérimenter de nouveaux modèles économiques et opérationnels en matière de projets énergétiques, sur la zone de la Porte Ouest en particulier. (Belga)