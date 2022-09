Un ferry électrique et un bateau de sauvetage baptisés à Ostende

L'Agence flamande pour les services maritimes et côtiers (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) a baptisé jeudi son nouveau ferry électrique et un nouveau bateau de sauvetage à Ostende, a-t-elle annoncé. "Ces deux bateaux ont une fonction très importante pour la société", souligne Lydia Peeters, la ministre flamande de la Mobilité.Le ferry électrique, baptisé "Raveel ontmoet Ensor" ("Raveel rencontre Ensor"), en hommage aux deux peintres flamands, est en fonction depuis un an. Il navigue à l'aide d'un système de propulsion qui fait la moitié de la taille d'un système diesel grâce à des moteurs électriques plus petits et légers. En cas de panne des moteurs électriques, un générateur diesel peut toujours prendre le relais. Le nouveau bateau de sauvetage, baptisé "R7-Orinoco", a été conçu spécialement afin de mener des opérations de recherche et de transport en mer du Nord. Il peut accueillir jusqu'à une vingtaine de rescapés à son bord et dispose également de place pour cinq brancards. Il a en outre été conçu pour permettre aux sauveteurs de pratiquer les premiers soins à bord. Ce nouveau dispositif représente un investissement de près de 2,5 millions d'euros, selon la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters. "Le transport maritime gagne en importance et nous investissons dans des connexions durables en utilisant les technologies les plus innovantes", précise la ministre. Elle souligne également le rôle sociétal de l'Agence flamande pour les services maritimes et côtiers dans le cadre des missions de sauvetage en mer. (Belga)