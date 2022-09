Championnats du monde de concours complet - La Belgique de Karin Donckers 8e après le dressage en Italie

La Belgique occupe la 8e place (sur 16 engagés) des championnats du monde de concours complet en équitation, à l'issue du dressage, première des trois épreuves au programme à Pratoni del Vivaro, en Italie, vendredi.

A l'issue des deux journées consacrées au dressage, les Belges totalisent 87,4 points avec Karin Donckers (Fletcha), Jarno Verwimp (Mahalia), Lara De Liedekerke-Meier (Hermione) et Senne Vervaecke (Google). Kai-Steffen Meier est le chef d'équipe. La Grande-Bretagne occupe la tête au classement avec 69,2 points devant l'Allemagne (76,1 pts) et les Etats-Unis (76,6 points). Karien Donckers, 51 ans, en selle sur Fletcha, son hongre de 17 ans, a réussi une prestation qui lui a valu 25,8 points de pénalité. Le benjamin de l'équipe, Jarno Verwimp (Mahalia), a limité la note à 30 points et Lara De Liedekerke-Meier (Hermione) a affiché un résultat de 31,6. Le moins bon score, celui de Senne Vervaecke (Google) - 36,2 - n'a pas été pris en compte. Samedi, le cross-country est au programme et dimanche le concours de saut d'obstacles. (Belga)