Euro de basket - L'Espagne rejoint la France en finale

L'Espagne et la France disputeront la finale de l'Euro de basket (messieurs) dimanche à Berlin. Les Espagnols, champions du monde en titre, ont pris la mesure en demi-finales de l'Allemagne (mi-temps: 45-53) 96 à 91 vendredi devant 14.073 spectateurs.

La Roja a vaincu les Allemands chez eux malgré les 30 points et 8 assists de Dennis Schroder. Côté espagnol, l'Américain naturalisé Lorenzo Brown a terminé avec 29 unités au compteur (6 passes décisives). Willy Hernangomez a rajouté 16 points. Sur le podium des cinq dernières éditions, l'Espagne, médaillée de bronze en 2017, cherchera à renouveler ses titres de 2015, 2011 et 2009 et ajouter ainsi une 4e trophée européen à son palmarès. L'Allemagne espérait disputer sa première finale européenne depuis 17 ans. Pour le bronze face à la Pologne, elle espère une nouvelle médaille après l'argent en Serbie en 2005. Plus tôt dans la soirée, la France avait dominé la Pologne 95 à 54 pour retrouver une finale de l'Euro pour la première fois depuis 9 ans. La France, vice-championne olympique à Tokyo, est assurée de décrocher une nouvelle médaille. Devant 11.563 spectateurs, elle n'a fait qu'une bouchée des Polonais pas vraiment remis de leur exploit en quart de finale lorsqu'ils ont éliminé la Slovénie de Luka Donkic et qui voient leur rêve s'évanouir. Si la France était encore emmenée par Rudy Gobert, Moustapha Fall et Evan Fournier notamment, c'est Guerschon Yabusele qui a terminé meilleur réalisateur des Bleus avec 22 points au compteur. Côté polonais, A.J. Slaughter a été limité à neuf unités. La France avait remporté le premier grand titre de son histoire en battant la Lituanie (80-66) en finale de l'Euro 2013 à Ljubljana en Slovénie. (Belga)