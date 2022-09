Primus Classic: Pas de Mathieu van der Poel au départ

Mathieu van der Poel ne sera finalement pas au départ de la Primus Classic samedi, a annoncé son équipe Alpecin-Deceuninck vendredi.

Le Néerlandais est remplacé par Gianni Vermeersch dans l'effectif pour cette course 1.Pro de 199,3km entre Brakel et Haacht. "Les mauvaises conditions météos vont accroître la nervosité du peloton durant la course et il a été décidé de ne prendre aucun risque. Mathieu van der Poel terminera sa préparation pour les championnats du monde par une séance d'entraînement", a justifié sa formation avant de l'envoyer à Wollongong. Vainqueur du Grand Prix de Wallonie mercredi au sommet de la Citadelle, Mathieu van der Poel avait repris la compétition lors de la Course des Raisins à Overijse le 24 août s'imposant ensuite coup sur coup à la course de Grammont le 31 août et celle à Izegem le 8 septembre, deux kermesses. (Belga)