Un parcours compliqué attend le peloton samedi

La 11e édition de la Primus Classic (1.Pro) sera disputée samedi entre Brakel et Boortmeerbeek sur la distance de 199,3 kilomètres. Après un début d'épreuve relativement facile, les choses sérieuses débuteront à l'entame de la finale au doux parfum du Mondial 2021, notamment avec les ascensions de la Moskesstraat et du Smeysberg.

Treize WorldTeams seront au départ, notamment l'espagnole Movistar, la française Cofidis et la belge Lotto Soudal, engagées dans une lutte existentielle pour le maintien dans le World Tour. La bataille pour la victoire s'annonce ouverte. Vainqueur sortant, le champion de France Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) est engagé sur les routes du Tour du Luxembourg. Le Wolfpack pourra malgré tout compter sur deux éléments de poids en cas d'arrivée au sprint avec Fabio Jakobsen et Mark Cavendish. Du côté d'AG2R-Citroën, l'équipe sera emmenée par son duel belge formé de Greg Van Avermaet et Oliver Naesen. Jordi Meeus et Shane Archbold (BORA-hansgrohe), Bryan Coquard (Cofidis), Sebastian Langeveld (EF Education-Easypost), Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty Gobert), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Arnaud De Lie (Lotto Soudal), Ivan Garcia Cortina (Movistar) et Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) seront les autres prétendants à la victoire. (Belga)