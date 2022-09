Coupe Davis - Le double Gillé/Vliegen battu, la Belgique termine par une défaite contre la France

Déjà éliminée, la Belgique a terminé la phase de groupes de la Coupe Davis par une défaite 2 victoires à 1 contre la France, samedi, lors de la dernière journée du groupe C, à Hambourg. Le double formé par Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90) a été battu 6-3, 7-6 (8/6) en 1 heure et 27 minutes par le duo français composé de Nicolas Mahut (ATP 27 en double) et Arthur Rinderknech (ATP 144 en double). L'équipe belge a perdu ses trois duels dans cette phase de groupes.

Après avoir perdu leur première mise en jeu, Gillé et Vliegen ont vu leurs adversaires remporter le premier set 6-3. Dans la seconde manche, ils ont manqué deux balles de set à 4-5 et une troisième balle d'une manche partout à 5/6 dans le jeu décisif. Mahut et Rinderknech ont alors émergé 8/6 pour offrir la victoire à la France. Plus tôt dans la journée, Michael Geerts (ATP 268) a été battu 6-3, 6-3 par Richard Gasquet (ATP 79). David Goffin (ATP 62) a remis les deux équipes à égalité en se jouant de Bonzi (ATP 53) 6-3, 5-7, 6-3. Après ses défaites 3-0 contre l'Australie et 2-1 contre l'Allemagne, la Belgique était déjà éliminée avant ce match. La France, battue 2-1 tant par l'Allemagne que par l'Australie, n'avait aussi plus rien à espérer. Allemands et Australiens s'affronteront dimanche pour la première place du groupe. Les deux premiers de chacun des quatre groupes accèdent à la phase à élimination directe, organisée du 22 au 27 novembre à Malaga. (Belga)