Decastar Talence - Jente Hauttekeete contraint à l'abandon dès la première épreuve au Decastar à Talence

Pour son premier décathlon au plus haut niveau, Jente Hauttekeete s'est blessé dès la première épreuve samedi au Decastar de Talence.

Jente Hauttekeete, 20 ans, a couru son 100 m en 11.30 à 48/100e de son record personnel mais a jeté l'éponge en raison d'une blessure au dos. Un mal qui l'avait déjà contraint à renoncer plus tôt cette saison à l'Hypomeeting de Götzis en Autriche, rendez-vous tout aussi prestigieux du circuit des épreuves multiples. Il était dit qu'aucun belge n'arriverait au bout de la première journée à Talence. Après avoir signé un chrono de 11.04 sur 100m, n'avoir pu réaliser un saut valable à la longueur, réussi 12m80 au poids et franchi une barre à 1m87 en hauteur, Benjamin Hougardy a décidé de ne pas courir le 400m, 5e et dernière épreuve de samedi. A mi-parcours, c'est le Grenadien Lindon Victor qui occupe la tête du concours avec 4.438 points. Chez les dames, c'est l'Autrichienne Ivona Dadic qui a pris les commandes de l'heptathlon avec 3.698 points à l'issue de cette première journée en France. (Belga)