Des navires de sauvetage allemands amènent des centaines de migrants en sécurité en Italie

Deux navires de sauvetage allemands ont amené des centaines de migrants et de réfugiés sur la terre ferme en Italie. Le Sea-Watch 3 a ainsi accosté à Reggio de Calabre samedi matin, où 427 personnes ont pu débarquer, ont fait savoir les associations d'aide.

Après une attente de plusieurs jours et de multiples demandes, le navire a obtenu l'autorisation d'accoster dans ce port du sud du pays. Le Sea-Eye 4 avait pour sa part accosté vendredi à Tarente (sud) avec 129 personnes à bord. Les organisations de secours ont fait savoir que certains passagers étaient à bord depuis près de deux semaines. Le navire Humanity 1, de l'ONG SOS Humanity, transporte actuellement 414 personnes mais n'a pas encore trouvé de port où accoster. La situation à bord se dégrade après plus d'une semaine en mer. "Les refroidissements, les maux d'estomac et intestinaux se propagent en raison du peu d'espace disponible. Plusieurs enfants souffrent de fièvre", explique SOS Humanity. (Belga)