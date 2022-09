Ladies European Tour - Savannah De Bock 30e de l'Open de France, première victoire sur le circuit pour Laklalech

Savannah De Bock a terminé 30e de l'Open de France de golf, une épreuve du Ladies European Tour dotée de 325.000 euros qui s'est achevée samedi à Deauville.

La Nivelloise, 16 ans, a rendu une 3e et dernière carte de 74, à trois au-dessus du par, pour reculer de 15 places et finir 30e dans une compétition qui avait vu Manon De Roey manquer le cut la veille. La victoire est revenue, après barrage, à la Marocaine Ines Laklalech, 24 ans, qui décroche son premier succès pour sa première saison sur le Ladies European Tour où elle avait déjà signé quatre top 10 cette année. Elle est la première joueuse arabe à remporter un tournoi sur ce circuit. L'Anglaise Meghan MacLaren est 2e et l'Indienne Diksha Dagar, 3e. - Classement final après le 3e tour (par 71): 1. Ines Laklakech (Mar) 199=65-66-68 -14 (victorieuse en barrage sur un trou supplémentaire) 2. Meghan MacLaren (Ang) 199=65-67-67 3. Diksha Dagar (Ind) 202=72-66-64 4. Anais Meyssonnier (Fra) 203=67-70-66 5. Caroline Hedwall (Suè) 204=68-69-67; ... 30. Savannah De Bock (BEL) am. 213=69-70-74 (Belga)