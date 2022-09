Les Belges à l'étranger - Tottenham étrille Leicester et son trio belge pour la première de Wout Faes

Tottenham a infligé à Leicester sa sixième défaite consécutive en championnat, 6-2, lors de la 8e journée de Premier League. Un but de Youri Tielemans et un assist de Timothy Castagne n'ont pu empêcher le naufrage des Foxes, derniers en Premier League.

Youri Tielemans a inscrit son premier but de la saison, sur penalty, peu après le coup d'envoi (6e), mais Kane (8e) puis Dier (21e) ont rapidement donné l'avantage à Tottenham. Peu avant le repos, Timothy Castagne a offert une passe décisive à Maddison pour égaliser (41e). Au retour des vestiaires, Bentancur a remis les Spurs aux commandes (47e), avant que Heug-Min Son, monté à l'heure de jeu, n'inscrive un triplé (73e, 84e et 87e) pour enterrer définitivement Leicester. Le trio belge composé de Youri Tielemans, Timothy Castagne et du nouveau venu Wout Faes a disputé toute la rencontre. Dennis Praet est quant à lui resté sur le banc. Avec un seul point, Leicester est 20e de Premier League. Tottenham est provisoirement 2e avec 17 points, à égalité avec Manchester City. En Turquie, pour la 7e journée de championnat, Istanbulspor a fait match nul, 2-2, contre Besiktas. Après les buts de N'Koudou (0-1, 8e), Destanoglu contre son camp (1-1, 26e) et Weghorst (1-2, 39e), c'est le Belge Ali Yasar, titulaire, qui a inscrit l'égalisation pour les hôtes en fin de match (2-2, 86e). Ruud Boffin, qui défendait les cages d'Antalyaspor, a connu une soirée difficile en concédant la défaite 0-3 face à Adana Demirspor, avec des buts de Belhanda (1re), Gulbrandsen (75e) et Assombalonga (84e), dans un match marqué par 3 cartons rouges. L'Adana (16 points) est en tête, avec Besiktas dans son sillage à 2 points, en 3e position. Antalyaspor est 13e avec 6 points, 1 de plus qu'Istanbulspor, 15e. (Belga)