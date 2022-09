Mattias Skjelmose Jensen vainqueur final, la dernière étape pour Valentin Madouas

Après avoir longtemps tourné autour d'un premier succès, Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) en a acquis deux en l'espace de 24 heures. Le talent danois, 21 ans, a remporté samedi le classement final du Tour du Luxembourg (2.Pro) après avoir pris la tête la veille grâce à sa victoire dans le contre-la-montre.La dernière étape, longue de 178,4 kilomètres accidentés entre Mersch et Luxembourg, est revenue au Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ), qui s'est imposé devant Skjelmose Jensen et le Français Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic). Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB) a terminé 7e et premier Belge, à 3 secondes du vainqueur. L'échappée du jour, avec Sander Armée (Cofidis), le Français Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM) et l'Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën), a longtemps tenu le coup mais Gall, parti à 13 km de la ligne et dernier rescapé, a été repris à 1.300 mètres de l'arrivée, dans la bosse finale. Avec Skjelmose Jensen, les Français Vauquelin, Madouas et le Luxembourgeois Kevin Geniets (Groupama-FDJ), un quatuor de costauds s'est joué le bouquet. Madouas s'est montré le plus costaud, décrochant la 5e victoire de sa carrière à 26 ans, la seconde sur ce Tour du Luxembourg après la première étape. Au général, Skjelmose Jensen termine avec 5 secondes d'avance sur Vauquelin et 17 sur Madouas. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) finit à la 10e place, à 0:57. Skjelmose Jensen et Madouas vont désormais prendre la direction de l'Australie pour y disputer la course en ligne des Mondiaux. Skjelmose Jensen succède au palmarès à Joao Almeida, vainqueur en 2021. C'est un premier succès dans une course à étapes pour le natif de Copenhague après avoir déjà terminé, entre autres, 2e du Tour de la Provence, 3e du Tour de Wallonie et 3e du Tour du Danemark cette saison. (Belga)