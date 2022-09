Primus Classic - Classement

Le classement de la Primus Classic (1. Pro), disputée samedi:(149 engagés): 1. Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) les 199,3 km en 4h43:32 (moyenne 42,175 km/h) 2. Arnaud Démare (Fra) m.t. 3. Max Kanter (All) 4. Kenneth Van Rooy; 5. Guillaume Boivin (Can); 6. Anthony Turgis (Fra); 7. Simone Consonni (Ita); 8. Oliver Naesen; 9. Dries De Bondt; 10. Pierre Gautherat (Fra); 11. Ramon Sinkeldam (P-B); 12. Erik Nordsaeter Resell (Nor); 13. Ide Schelling (P-B) op 0:04; 14. Arnaud De Lie; 15. Jasper Philipsen; 16. Luca Mozzato (Ita); 17. Bryan Coquard (Fra); 18. Emils Liepins (Let); 19. Dion Smith (N-Z); 20. Fredrik Dversnes (Nor); 21. Piet Allegaert; 22. Mathijs Paasschens (P-B); 23. Edward Theuns; 24. Sandy Dujardin (Fra); 25. Ward Vanhoof; 26. Dries Van Gestel; 27. Lennert Teugels; 28. Philippe Gilbert; 29. Axel Zingle (Fra); 30. Thomas Joseph; 31. Dimitri Peyskens; 32. Jonas Rutsche (All); 33. Lawrence Naesen; 34. Tomas Kopeckyy (Tch); 35. Greg Van Avermaet; 36. Ben Healy (Irl); 37. Kamiel Bonneu; 38. Stefano Oldani (Ita); 39. Florian Vermeersch; 40. Milan Menten 0:09; 41. Olivier Le Gac (Fra); 0:19; 42. Gianni Vermeersch 0:21; 43. Cedric Beullens 0:25; 44. Aaron Van Poucke; 45. Casper Pedersen (Dan); 47. Sep Vanmarcke; 48. Victor Campenaerts; 49. Jan Bakelants; 50. Lewis Askey (G-B); 51. Jens Keukeleire 0:36; ?; 54. Stan Van Tricht 1:05; 56. Brent Van Moer; 57. Dimitri Claeys 1:17; 59. Ilan Van Wilder 1:44; 61. Bert Van Lerberghe; 62. Dries Devenyns; 63. Lionel Taminiaux 1:52; 64. Thibaut Ponsaerts 2:10; 67. Edward Planckaert 2:32; 71. Jacob Relaes 5:45; 72. Tom Van Asbroeck; 74. Andreas Goeman; 81. Gijs Van Hoecke; 83. Baptiste Planckaert. (Belga)