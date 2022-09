Championnats du monde de concours complet - L'Allemagne sacrée, la Belgique 8e, l'or pour la Britannique Ingham

La Belgique a terminé 8e des championnats du monde de concours complet en équitation dimanche à Pratoni del Vivaro, en Italie, qui a vu le sacre de l'Allemagne. Sur le plan individuel, l'or est revenu à la Britannique Yasmin Ingham (Banzai du Loir).

Avec Julia Krajewski, Michael Jung, Christoph Wahler et Sandra Auffarth, les Allemands ont totalisé 96,1 points de pénalités pour devancer sur le podium, dans l'ordre, les Etats-Unis (100,3) et la Nouvelle-Zélande (100,7). Ces trois pays assurent déjà leur place pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Grande-Bretagne, 4e, reste au pied du podium, mais Ingham décroche le titre en individuel (23,2) devant la championne olympique Julia Krajewski en selle sur Amande de B'Néville 2e, (26,0) et le Néo-Zélandais Tim Price (Falco), 3e (26,2). En tête après le cross-country, l'Allemand Michael Jung (Chipmunk) a du se contenter de la 5e place (26,8) et manque ainsi sur le dernier obstacle un second titre après son sacre de 2010. A l'issue de la troisième épreuve, le saut d'obstacles, l'équipe belge de Kai-Steffen Meier a totalisé 151,6 points de pénalités avec Karin Donckers (Fletcha), 26e en individuel (46,2), Jarno Verwimp (Mahalia), 28e (46,4), Senne Vervaecke (Google), 36e (59,0), alors que Lara De Liedekerke-Meier (Hermione) avait été éliminée lors du cross-country la veille. A l'issue des deux journées consacrées au dressage vendredi, les Belges occupaient la 8e place et la 9e après le cross-country. (Belga)