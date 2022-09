De nouvelles averses attendues dans l'après-midi

En cours d'après-midi dimanche, de nouvelles pluies ou averses transiteront depuis le nord-est du pays, prévoit l'Institut royal météorologique. Elles devraient être moins marquées dans les régions proches de la France. Les températures maximales oscilleront entre 11 et 16 degrés. Le vent de nord-ouest sera modéré, à assez fort à la côte.La nuit prochaine, les éclaircies s'élargiront et la tendance aux averses diminuera. Il y aura un risque de formation de brumes, de brouillard et de nuages bas. Les minima seront compris entre 4 et 13 degrés. Lundi, en matinée, il fera souvent sec mais l'après-midi quelques averses, surtout de l'est au centre du pays, resteront possibles. On notera des maxima qui se situeront entre 11 et 17 degrés. Le vent sera modéré de nord-ouest. Mardi, en journée, il fera partiellement à parfois très nuageux avec par endroits quelques faibles précipitations. Maxima compris entre 11 et 18 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-ouest. (Belga)