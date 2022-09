Décès de la reine Elizabeth II - Joe Biden est arrivé à Londres pour les funérailles d'Elizabeth II

Le président américain Joe Biden a atterri samedi soir à l'aéroport de Stansted, près de Londres où il doit assister aux funérailles de la reine Elizabeth II.

Le locataire de la Maison Blanche et son épouse iront se recueillir dimanche après-midi devant la dépouille de la monarque. Joe Biden assistera ensuite à une réception pour le roi Charles III au palais de Buckingham. Lundi, le couple présidentiel sera présent, comme de nombreux autres dirigeants du monde entier, aux obsèques de la reine Elizabeth II à l'Abbaye de Westminster à 10H00 GMT (12h00 heure belge) devant 2.000 invités. Selon la Maison Blanche, M. Biden rentrera ensuite aux États-Unis et s'adressera à l'Assemblée générale des Nations unies à New York mercredi. (Belga)