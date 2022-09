Dries Vanthoor et Charles Weerts fêtent leur titre par un succès dans la dernière course

Assurés du titre depuis la veille, Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi R8 LMS WRT) ont remporté la dernière course de la saison en GT World Challenge Europe Sprint, dimanche, à Valence.

Vanthoor et Weerts se sont imposés dans la course 2 grâce à un choix osé de pneus, montant des slicks alors que la piste était encore humide après un début de course disputé sur un circuit détrempé. Weerts a doublé dans le dernier tour l'Audi N.25 du Français Aurelien Panis et du Suisse Patric Niederhauser, qui terminent deuxièmes, et la Mercedes N.89 du Suisse Raffaele Marciello et du Russe Timur Bogulavskiy, troisièmes. Vainqueurs de la course 1, Ulysse De Pauw et son équipier français Pierre-Alexandre Jean (Ferrari 488 AF Corse) ont dû se contenter de la 17e place. Samedi, Vanthoor et Weerts s'étaient assurés un troisième titre de rang en Sprint grâce à leur troisième place dans la course 1 samedi. Marciello remporte lui le classement global Sprint/Endurance du GT World Challenge pour la deuxième fois de sa carrière. (Belga)