La Juventus battue par le promu Monza, dont c'est la première victoire en Serie A

La Juventus a été battue 1-0 par Monza dimanche dans le cadre de la 7e journée du championnat d'Italie, concédant sa première défaite de la saison en championnat. Le promu fête lui le premier succès de son histoire en Serie A.

L'exclusion d'Angel Di Maria à la 40e minute pour un coup de coude à Armando Izzo a compliqué les affaires de la Juventus, qui connait un début de saison difficile. Christian Gytkjaer a offert la victoire à Monza à la 74e minute. La Juventus reste sur trois matchs sans victoire en championnat, ce qui la laisse au huitième rang avec 10 points, 6 de moins que le leader provisoire, l'Udinese, qui battu l'Inter 3-1, et 4 de moins que le trio Naples-Atalanta-AC Milan. Les 'Bianconeri' ont aussi perdu leurs deux premières rencontres de Ligue des Champions. Monza (4 points) quitte la lanterne rouge et remonte en 18e position. L'AC Milan accueillera en soirée Naples (20h45), juste après l'autre choc de la journée entre l'AS Rome et l'Atalanta (18h00). (Belga)