Mondiaux de cyclisme - Jens Verbrugghe et Duarte Marivoet défendront les chances belges dans le chrono juniors

Jens Verbrugghe et Duarte Marivoet seront les deux Belges engagés dans le contre-la-montre juniors des Mondiaux, mardi à Wollongong. Verbrugghe a décroché l'argent lors du dernier Euro au Portugal mais reste prudent quant à ses ambitions lors de ce rendez-vous australien. "Avec les Américains et les Australiens, vous avez de nombreux nouveaux noms au départ", a-t-il lancé en conférence de presse.

Il est effectivement compliqué de pouvoir avancer un objectif chiffré en raison d'un certain manque de points de comparaison. S'il a bien presté sur la scène continentale dans cette épreuve en solitaire, Verbrugghe ne sait pas à quoi s'attendre à l'échelle mondiale. "C'est pourquoi j'attends ces Mondiaux avec impatience", a dit le fils de Rik Verbrugghe. "Je vais pouvoir me mesurer à d'autres concurrents. Je veux juste donner le meilleur de moi-même. Le parcours est plus long qu'à l'Euro, cela devrait aussi jouer un rôle." D'autant plus que les portions pour récupérer sont très rares sur le parcours de 28,8 kilomètres. "La côte est assez raide et il est compliqué de garder un rythme. Les portions plates et droites sont assez rares", a ponctué Jens Verbrugghe. L'autre Belge au départ sera Duarte Marivoet, 4e du dernier Euro mais champion de Belgique de la spécialité devant Verbrugghe. "Je trouve ça très plaisant de découvrir tout ça. Nous pouvons disputer une course ici en Australie et nous dormons avec les autres Belges. J'ai même pu papoter avec Remco Evenepoel, c'était assez agréable." (Belga)