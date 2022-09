Mondiaux de cyclisme - Julie Van de Velde déçue par sa 22e place dans le contre-la-montre

Pour son troisième chrono lors des Mondiaux, Julie Van de Velde a terminé à la 22e place dimanche à Wollongong, en Australie. Un résultat jugé comme frustrant par la Belge de 29 ans. "Je suis déçue", a-t-elle avoué à l'arrivée de cette première épreuve de la semaine.

"Je n'ai pas pu développer la puissance déterminée, c'était ennuyeux. Je n'avais pas la force requise dans les jambes. C'était compliqué de trouver mon rythme avec l'enchaînement des relances après chaque virage", a analysé la Belge, qui a parcouru les 34,2 kilomètres en 48:09, soit 3:41 de plus que la lauréate néerlandaise Ellen Van Dijk. C'était la première fois lors des championnats du monde que les dames effectuaient la même distance que les messieurs. "Je n'avais jamais fait un chrono aussi long. Je l'ai senti. J'ai donné tout ce que j'avais mais les sensations n'étaient pas top. C'est un peu frustrant de ne pas pouvoir pédaler comme on le voudrait", a-t-elle ponctué. Julie Van de Velde avait pris la 33e place à Harrogate en 2019 et la 22e, déjà, l'an dernier en Belgique. (Belga)