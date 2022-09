Mondiaux de cyclisme - La championne olympique Van Vleuten, 7e, a "tout simplement eu une mauvaise journée"

Annemiek van Vleuten a dû reconnaitre qu'elle n'avait pas les jambes lors du chrono féminin des Mondiaux de cyclisme, dimanche à Wollongong. La Néerlandaise, championne olympique en 2021 et lauréate du Giro, du Tour et de la Vuelta, a dû se contenter de la 7e place, à 1:43 de sa compatriote Ellen Van Dijk. "C'était tout simplement une mauvaise journée. Car je sais que la condition est au rendez-vous."

Van Vleuten, 39 ans, s'est élancée dans le deuxième des trois groupes et savait donc que les favorites allaient encore arriver après elle. "Je ne me sentais pas spécialement mal. Au début, j'ai même pensé être partie trop vite", a-t-elle raconté. Au premier point de passage, l'Australienne Grace Brown, finalement 2e, était déjà bien plus rapide. "J'ai su que les derniers kilomètres allaient être longs. C'est dommage et je n'ai pas d'explication. Ce matin au petit déjeuner, je pensais encore pouvoir devenir championne du monde. Je n'ai pas été battue de 2 secondes, je n'ai tout simplement pas été au niveau." Ce chrono des Mondiaux n'était toutefois pas son objectif principal cette saison. "J'étais impatiente mais ma saison ne se résume pas à ce résultat", a lancé celle qui a réalisé un formidable triplé dans les grands tours. "Mes objectifs ici sont le chrono mixte et la course en ligne", a ajouté Annemiek van Vleuten, qui n'a pas cherché à se trouver des excuses. "J'ai bien dormi et je ne souffre pas du décalage horaire. Sur la Vuelta, la forme était encore bonne, je suis confiante pour samedi." En 2019 lors des Mondiaux de Harrogate, la Néerlandaise avait terminé 3e du chrono à 1:52 de l'Américaine Chloe Dygert avant de survoler la course en ligne en s'imposant au terme d'un effort en solitaire de 104 kilomètres. (Belga)