Mondiaux de cyclisme - Le palmarès du contre-la-montre féminin

Le palmarès du contre-la-montré féminin des Mondiaux de cyclisme, après le titre de .... dimanche à Wollongong, en Australie :1994: Karen Kurreck (USA) 1995: Jeannie Longo (Fra) 1996: Jeannie Longo (Fra) 1997: Jeannie Longo (Fra) 1998: Leontien Zijlaard-Van Moorsel (P-B) 1999: Leontien Zijlaard-Van Moorsel (P-B) 2000: Mari Holden (USA) 2001: Jeannie Longo (Fra) 2002: Zoulfia Zabirova (Kaz) 2003: Joane Somarriba (Esp) 2004: Karin Thurig (Sui) 2005: Karin Thurig (Sui) 2006: Kristin Armstrong (USA) 2007: Hanka Kupfernagel (All) 2008: Amber Neben (USA) 2009: Kristin Armstrong (USA) 2010: Emma Pooley (G-B) 2011: Judith Arndt (All) 2012: Judict Arndt (All) 2013: Ellen Van Dijk (P-B) 2014: Lisa Brennauer (All) 2015: Linda Villumsen (N-Z) 2016: Amber Neben (USA) 2017: Annemiek van Vleuten (P-B) 2018: Annemiek van Vleuten (P-B) 2019: Chloe Dygert (USA) 2020: Anna van der Breggen (P-B) 2021: Ellen van Dijk (P-B) 2022: Ellen van Dijk (P-B) (Belga)