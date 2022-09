David Goffin toujours 62e, aucun changement dans le top 50 du classement ATP

Une semaine après l'accession de Carlos Alcaraz sur le trône du classement ATP, ce dernier n'a réservé aucun changement au sein du top 50 lundi lors de sa parution, notamment en raison des rencontres de Coupe Davis.

L'Espagnol, qui a remporté l'US Open à 19 ans, devance toujours son dauphin à Flushing Meadows, le Norvégien Casper Ruud, ainsi que, dans l'ordre, Rafael Nadal, Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Novak Djokovic pointe à la 7e place. Vainqueur du Challenger de Szczecin, le Français Corentin Moutet a signé la meilleure progression de la semaine, passant de la 84e à la 64e place, son meilleur classement en carrière. Côté belge, David Goffin reste 62e après avoir remporté deux de ses trois duels en Coupe Davis la semaine dernière à Hambourg alors que Zizou Bergs, deuxième Belge dans la hiérarchie, est toujours 134e. Kimmer Coppejans grimpe de 2 places et est 198e. Michael Geerts est 266e (+2), Raphaël Collignon 322e (-2) alors que Joris De Loore, lauréat à Bagnères-de-Bigorre il y a une semaine, a fait un bond de 47 places et est désormais 328e. (Belga)