Décès de la reine Elizabeth II - Charles III remercie le public pour son soutien après la mort d'Elizabeth II

Le roi Charles III a remercié dimanche soir les "innombrables personnes" qui ont apporté leur soutien à sa famille et à lui-même depuis la mort de sa mère Elizabeth II, le 8 septembre.

"Alors que nous nous préparons tous à faire nos derniers adieux, je voulais simplement saisir cette occasion pour dire merci à toutes ces innombrables personnes qui ont été d'un tel soutien et d'un tel réconfort pour ma famille et moi-même en cette période de deuil", a écrit le souverain dans un communiqué publié à la veille des funérailles d'Elizabeth II. "Ma femme et moi avons été profondément touchés par les nombreux messages de sympathie et de soutien que nous avons reçus de ce pays et du monde entier au cours des dix derniers jours", a ajouté Charles III, qui, avec son épouse Camilla, a parcouru les quatre territoires britanniques après le décès de la reine Elizabeth II. "Nous sommes extrêmement émus que tout le monde à Londres, Édimbourg, Hillsborough et Cardiff a pris la peine de s'arrêter et de rendre hommage au service de toute une vie de ma chère mère, la défunte reine", a d'ailleurs souligné le souverain. (Belga)