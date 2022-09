Décès de la reine Elizabeth II - Fermeture de la file d'attente pour dire au revoir à la reine Elizabeth II

Les gens ne peuvent plus rejoindre la file à Londres pour dire au revoir à la reine Elizabeth II. Le gouvernement britannique a en effet indiqué sur Twitter peu après 23h30 dimanche qu'il n'y avait plus de capacité et que la file d'attente était donc fermée aux nouveaux arrivants.

Les autorités demandent instamment aux gens de "ne pas essayer d'encore rejoindre la file". Il y aura du personnel le long de l'itinéraire pour superviser cela. Le cercueil de la reine, décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans, se trouve depuis mercredi dans le Westminster Hall. Plusieurs milliers de personnes ont profité de l'occasion pour rendre hommage à leur monarque, faisant la queue pendant des heures dans une file d'attente de plusieurs kilomètres. Le public a encore jusqu'à ce lundi, 6h30 heure britannique, pour se recueillir. Les funérailles d'Elizabeth II auront lieu lundi à l'abbaye de Westminster à Londres à 11 heures, heure locale. La dépouille sera ensuite transférée au château de Windsor. (Belga)