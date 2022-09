Le président Van den Bulck souligne l'importance d'une bonne infrastructure

Paul Van den Bulck, le président de l'Union belge de football (URBSFA), était un homme heureux lundi après l'inauguration officielle du nouveau bâtiment fédéral à Tubize. Van den Bulck a tenu à souligner que la fédération est en train de rattraper son retard au niveau des infrastructures.

"Une bonne infrastructure est très importante", a ajouté Van den Bulck. "Nous avons des ambitions internationales. L'Union belge a été trop longtemps absente sur la scène internationale, malgré les performances prestigieuses de nos équipes nationales. Nous préférons accueillir la Coupe du monde féminine aujourd'hui plutôt que demain. Nous sommes candidats avec les Pays-Bas et l'Allemagne pour l'édition 2027 et sommes impatients d'y être." La fédération veut aussi organiser le Final Four de la Ligue des Nations si les Diables Rouges se qualifient. "Ce serait fantastique pour nos supporters que ces joueurs fantastiques puissent lutter pour un trophée dans leur pays", a ajouté Van den Bulck. "Nous avons un accord avec la Ville de Bruxelles pour quelques petites adaptations. En cas de qualification, nous sommes un gros candidat à l'organisation." "Le stade Roi Baudouin ne satisfait actuellement plus aux exigences modernes de confort", a reconnu Van den Bulck. "Cela vaut pour beaucoup de stades de clubs. Les clubs rencontrent des obstacles, notamment en ce qui concerne les autorisations. Nous voulons trouver une solution avec les autorités. Une bonne infrastructure est importante pour l'image et l'économie de notre pays." Van den Bulck et le CEO Peter Bossaert ont appuyé sur le bouton inaugurant officiellement le nouveau bâtiment en compagnie du Premier ministre Alexander De Croo et de Sophie Wilmès. Le président du COIB Jean-Michel Saive, les Diables Rouges et les Red Flames étaient également présents. Oscar and the Wolf a chanté l'hymne officiel des Diables pour le Mondial, "Warrior". (Belga)