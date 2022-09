Médaille d'argent pour Alec Segaert sur le chrono juniors, nouveau titre pour la Norvège

La Norvège a remporté une nouvelle médaille d'or aux Mondiaux de cyclisme. Au lendemain du sacre surprise de Tobias Foss chez les élites messieurs, Soren Waerenskjold l'a imité lors du contre-la-montre espoirs (U23), lundi en Australie. Le Norvégien de 22 ans a parcouru les 28,8 kilomètres du parcours de Wollongong dans un temps de 34:13.40, soit une moyenne de 50,502 km/h. Alec Segaert, 19 ans et pour la première année chez les espoirs, a terminé deuxième à 16.34 du Norvégien. Le Britannique Leo Hayter a complété le podium (+24.16).

Alec Segaert, récent champion d'Europe de la spécialité, avait pourtant signé le meilleur temps au premier point de passage mais n'a pas pu tenir la cadence imprimée par Waerenskjold, d'ailleurs présenté avant la course par le Belge comme l'un des favoris au maillot arc-en-ciel. Si Segaert n'est pas parvenu à refaire son retard, le Belge, champion d'Europe juniors en 2021, a malgré tout réalisé une performance de premier choix pour sa première année dans la catégorie. Second Belge engagé, Lennert Van Eetvelt a terminé à la 14e place, à 1:37.08 de Waerenskjold. C'est la quatrième médaille glanée par un Belge dans le contre-la-montre espoirs des Mondiaux, après l'or de Dominique Cornu en 2006, l'argent de Brent van Moer en 2018 et le bronze de Florian Vermeersch l'an dernier en Belgique. Dimanche, Remco Evenepoel a ouvert le compteur belge lors de cette semaine irisée aux antipodes. Le récent vainqueur du Tour d'Espagne a décroché le bronze lors du chrono élites messieurs remporté par le Norvégien Tobias Foss. Les chronos des juniors seront au programme de mardi aux Mondiaux en Australie, avec les épreuves filles, dès 9h30 (1h30 en Belgique), et garçons, à partir de 13h20 (5h20). (Belga)