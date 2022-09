Météo - Encore assez frais avec quelques petites averses isolées

La nébulosité sera variable ce lundi, avec par endroits quelques averses, généralement faibles. Les maxima varieront entre 11 degrés dans les Hautes Fagnes et 17 degrés sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent sera généralement modéré de nord-ouest.Ce soir et la nuit prochaine, le risque d'averses diminuera et se limitera à l'est de l'Ardenne et à la région côtière. De la brume, du brouillard et des bancs de nuages bas se formeront par endroits, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures redescendront entre 5 et 7 degrés en Ardenne, 8 et 10 degrés dans le centre et l'ouest du pays, et aux alentours de 13 degrés en bord de mer. Le vent sera faible d'ouest à nord-ouest, le long du littoral parfois modéré. Mardi matin, on retrouvera quelques éclaircies mais aussi des champs de nuages bas, pouvant parfois réduire la visibilité en Ardenne. En journée, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec par endroits quelques faibles précipitations. Les maxima varieront entre 11 degrés dans les Hautes Fagnes et localement 17 degrés en Flandre. Le vent sera faible à parfois modéré. Mercredi, le ciel sera toujours assez nuageux avec encore un faible risque de pluie. Il y aura un léger redoux des températures. La seconde partie de la semaine s'annonce ensuite assez douce avec un risque de pluie assez réduit. (Belga)