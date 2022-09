Géorgie: les otages retenus dans une banque libérés par la police

La police géorgienne a libéré mardi 14 otages qui étaient retenus par un homme armé dans une banque de Koutaïssi, deuxième ville du pays, ont indiqué des responsables."Les 14 otages ont été libérés et le preneur d'otages a été arrêté", a déclaré le ministère de l'Intérieur de Géorgie dans un communiqué. Il avait indiqué plus tôt mardi qu'un homme armé avait pris douze personnes en otage, exigeant une importante somme d'argent, dans une agence de la Banque de Géorgie dans cette ville d'environ 150.000 habitants du centre du pays. Une enquête a été ouverte pour "acte terroriste, prise d'otages et détention illégale d'armes à feu", a indiqué le ministère. La télévision indépendante Mtavari TV a diffusé une vidéo prise par l'un des otages sur son téléphone, semblant montrer deux engins explosifs près de la porte d'entrée. Dans une autre vidéo, on peut voir un homme armé, en treillis militaire et portant un masque, à l'intérieur de la banque. Une voix féminine dit: "Il réclame deux millions de dollars d'ici trois heures. Il a une grenade et il y a des bombes qui vont exploser". En octobre 2020, un homme armé avait pris en otage 43 personnes dans une agence de la Banque de Géorgie dans la ville de Zougdidi, dans l'ouest du pays. Il avait libéré tous les otages, s'échappant avec une somme inconnue sans être jamais retrouvé. (Belga)