Hubert Hurkacz, 10e mondial, et Andy Murray aussi de la partie à l'European Open

Le Polonais Hubert Hurkacz, actuel 10e joueur mondial, et l'Écossais Andy Murray, trois levées du Grand Chelem à son actif, disputeront l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, prévu du 17 au 23 octobre à la Lotto Arena. L'organisation l'a annoncé mardi. Ces deux noms viennent s'ajouter à ceux, entre autres, de l'Autrichien Dominic Thiem et du Suisse Stan Wawrinka, deux autres lauréats d'un Majeur.

Andy Murray, 35 ans, a remporté en 2019 la 4e édition du rendez-vous anversois, en s'imposant en trois sets dans une finale contre Wawrinka. C'est le 46e et dernier titre acquis par l'ancien N.1 mondial, désormais 43e au classement ATP. Hurkacz, 25 ans, effectuera ses débuts à Anvers. Le grand serveur de Wroclaw, 1m96, compte cinq sacres sur le circuit dont le Masters 1000 de Miami (2021) et le tournoi sur gazon de Halle (2022). Le Polonais est le joueur le mieux classement du plateau présent à Anvers, devant le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 13), l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 17), triple finaliste malheureux, le Russe Karen Khachanov (ATP 18) et le Britannique Dan Evans (ATP 25). Côté belge, David Goffin (ATP 62) sera bien là, ainsi que Zizou Bergs (ATP 134) qui a reçu une invitation. Gilles-Arnaud Bailly, 2e mondial chez les juniors et finaliste à Roland-Garros et à l'US Open dans sa catégorie, a reçu une wild-card pour les qualifications. En 2021, le tournoi anversois avait été dominé de la tête et des épaules par Jannik Sinner. L'Italien s'était imposé sans perdre le moindre set sur l'ensemble de la semaine et avait expédié Schwartzman en finale (6-2, 6-2). (Belga)