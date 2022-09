La construction du nouveau bâtiment de la VRT débutera en novembre

Les travaux de construction du nouveau bâtiment de la VRT sur le site Mediapark du Boulevard Reyers à Bruxelles pourront démarrer en novembre, a annoncé mardi la radiotélévision publique flamande. Après le permis d'urbanisme, le permis d'environnement a également été délivré jeudi, afin que les travaux puissent démarrer en novembre. Les travaux dureront quatre ans au total, précise la VRT.

Le nouveau bâtiment, qui comptera quatre étages, sera situé à l'arrière de l'actuel bâtiment de la VRT, qui sera démoli par après. Le consortium "VRT Morgen", composé des bureaux d'architectes OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers Architects et Bureau Bas Smets, des bureaux d'études Tractebel et CES, du constructeur de studios TV et radio Ideal Acoustics, des entreprises de construction Willemen Construct et Jan De Nul Group ainsi que le groupe de technologie du bâtiment EEG, se chargeront de la construction. (Belga)