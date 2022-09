Météo - Ciel nébuleux et encore de la pluie à l'est

La nébulosité sera variable à parfois abondante, mardi matin, avec déjà quelques ondées possibles sur le nord et l'est du pays. Principalement en Ardenne, brumes et brouillards pourront être présents localement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En cours de journée, nuages et éclaircies alterneront avec un risque de quelques ondées, plus probables sur la moitié orientale du pays. Les maxima se situeront entre 12°C en Ardenne et 17°C en plaine. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest. Ce soir, des éclaircies parfois larges se développeront et le temps deviendra généralement sec. A la Côte, toutefois, une ondée restera possible. Dans le courant de la nuit, de la brume ou du brouillard pourront se former localement. Les minima seront compris entre 2°C en Ardenne et 10°C au littoral. Vent faible et variable. Mercredi, le temps restera souvent sec sous un ciel changeant. Les maxima se situeront entre 12°C en haute Ardenne et 18°C dans l'ouest du pays. Le vent sera faible, d'abord sans direction privilégiée, puis généralement de secteur nord-est. Jeudi, le temps sera sec et ensoleillé avec des nuages élevés. La matinée sera cependant assez froide, avec en Ardenne quelques éventuelles gelées localisées. Les maxima se situeront entre 14 et 20°C, sous un vent faible de sud à sud-est ou de directions variées. Vendredi, le temps sera sec avec d'abord encore des éclaircies. Ensuite, des nuages élevés et moyens deviendront plus nombreux depuis l'ouest, avec risque de quelques gouttes localisées en cours de nuit. Les maxima varieront de 14 à 20°C. Le vent sera généralement faible et variable ou de secteur sud. (Belga)