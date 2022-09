Neuf équipes WorldTour et une nouvelle ville départ pour la 75e édition de la course

Le Circuit du Houtland débutera, pour la première fois de son histoire, depuis Eernegem. Mercredi, neuf équipes WorldTour seront au départ de la course, une première pour la 75e édition du rendez-vous classé 1.1.

Les formations de l'élite du cyclisme mondial présentes sont Intermarché-Wanty Gobert, Lotto Soudal, Movistar, Team DSM, Cofidis, Jumbo-Visma, BORA-hansgrohe, Team BikeExchange-Jayco et Israel-Premier Tech. L'équipe espagnole Movistar, en quête de points pour se maintenir au sein du WordlTour, s'est ajoutée en dernière minute. "Nous avons volontiers consenti cet effort financier pour atteindre un nombre record d'engagés. C'est clair que la situation y est pour quelque chose mais c'est malgré tout très agréable de pouvoir compter sur neuf équipes de l'élite pour cette édition anniversaire", a dit Wouter Donck. Le président du comité d'organisation ajouté que ces équipes venaient avec des cadors, prenant en exemple les participations de Jasper Philipsen, Arnaud De Lie, Jordi Meeus, Bryan Coquard, Giacomo Nizzolo, Mike Teunissen, Max Kanter, Dylan Groenewegen, Cees Bol, Niccolo Bonifazio, Amaury Capiot ou encore Timothy Dupont. Les anciens vainqueurs Maximilian Walscheid (2019), Tom Devriendt (2017), Jelle Wallays (2014) et Guillaume Van Keirsbulck (2011) sont aussi de la partie. "Trois boucles autour d'Eernegem sont au programme avant de mettre le cap sur Lichtervelde via la section pavée de la Lookhuisstraat. C'est à partir de là que débuteront les neuf tours du circuit local, long de 12,1 kilomètres chacun, disputés sur des routes sûres et larges", a assuré le directeur de course Wim Deblaere. L'année dernière, le Néerlandais Taco van der Hoorn s'était imposé légèrement détaché. Son compatriote Danny van Poppel avait remporté le sprint pour la deuxième place, devant Gerben Thijssen et Timothy Dupont. (Belga)