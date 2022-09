Corse: un petit rassemblement six mois après la mort de Colonna émaillé de heurts

Une manifestation, organisée six mois après la mort en prison du militant nationaliste corse Yvan Colonna, a réuni mercredi quelque 150 personnes à Bastia en Corse (France) et a été émaillée de heurts entre la police et quelques dizaines de manifestants, selon un correspondant de l'AFP.

Ce petit rassemblement, à l'initiative du mouvement des jeunes du parti indépendantiste Corsica Libera, avait pour objectif de réclamer la reconnaissance du peuple corse, la libération des prisonniers politiques et de demander "justice pour Yvan Colonna". Après un début de manifestation dans le calme, la tension est montée entre une trentaine de manifestants et les CRS, avec tirs de cocktails Molotov vers la police qui a riposté avec des tirs de gaz lacrymogène. Un drapeau français a été brûlé et une banderole "statu francese assassinu" ("État français assassin" en corse, NDLR) a aussi été déployée sur les grilles de la préfecture. Le calme est revenu vers 20H00 sans aucune interpellation à ce stade, a indiqué le parquet de Bastia. Quelques heures plus tôt, les policiers avaient intercepté cinq à six sacs contenant des tenues de peintre et des marteaux, transportés par un groupe de jeunes qui a pris la fuite, a-t-on précisé de même source. La mort d'Yvan Colonna avait provoqué l'hiver dernier plusieurs semaines de protestations souvent violentes en Corse. De nombreux Corses estiment que le militant ne se serait pas fait agresser mortellement dans sa prison d'Arles, où il purgeait une peine de prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, s'il avait été transféré dans une prison insulaire, comme il le demandait. Depuis, le gouvernement a entamé avec les élus corses des discussions sur l'avenir de la collectivité de Corse. (Belga)