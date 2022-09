Instagram fortement limité après les manifestations en Iran

Le réseau social Instagram a été fortement restreint en Iran, après plusieurs manifestations nationales, organisées pour dénoncer la mort d'une jeune Iranienne après son arrestation par la police des mœurs. Les observateurs craignent que la police et les forces de sécurité répriment par la force les protestations.

L'Iran a déjà, par le passé, limité l'accès à internet lors de manifestations. Mahsa Amini, originaire de la région iranienne du Kurdistan (nord-ouest), a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour "port de vêtements inappropriés" par la police des mœurs, une unité chargée de faire respecter l'obligation de se couvrir les cheveux et le corps jusqu'aux genoux. Elle est décédée trois jours plus tard après être tombée dans le coma. Sa mort a provoqué de multiples condamnations internationales et depuis, les manifestations qui se succèdent à travers l'Iran ont fait plusieurs morts. (Belga)