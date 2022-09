Invasion de l'Ukraine - "Référendums" d'annexion par Moscou: Zelensky salue le soutien de l'Occident

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a minimisé mardi l'importance de "référendums" d'annexion de territoires ukrainiens par la Russie tout en saluant la condamnation de ce projet par l'Occident."Je remercie tous les amis et partenaires de l'Ukraine pour leur condamnation massive et ferme des intentions de la Russie d'organiser d'énièmes pseudo-référendums", a-t-il déclaré dans son adresse traditionnelle. Il a minimisé l'importance de la convocation dans l'urgence de ces "référendums". "Il y a eu "aujourd'hui des nouvelles assez bruyantes provenant de la Russie. Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a eu du nouveau par rapport à ce qui a déjà dit auparavant?" s'est-il interrogé. "Notre position ne change pas en fonction de ce bruit ou n'importe quelle autre annonce", a ajouté le chef de l'Etat en appelant à "maintenir la pression" sur la Russie. "Préservons notre unité, protégeons l'Ukraine, libérons notre terre et ne manifestons aucune faiblesse", a-t-il exhorté. Les autorités installées par Moscou dans quatre régions d'Ukraine ont annoncé mardi la tenue dans l'urgence du 23 au 27 septembre de "référendums" d'annexion par la Russie, en pleine contre-offensive ukrainienne. Le chancelier allemand Olaf Scholz a jugé que "ces référendums fictifs ne sont pas acceptables". Les Etats-Unis ont dénoncé des "simulacres" électoraux. Le président français Emmanuel Macron a lui fustigé devant l'Assemblée générale des Nations unies "un retour à l'âge des impérialismes et des colonies", peu après avoir qualifié les scrutins annoncés de "parodie". Ces votes, sur le modèle de celui qui a formalisé l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée (sud) par la Russie en 2014, dénoncée par Kiev et les Occidentaux, font l'objet de préparatifs depuis plusieurs mois. (Belga)