Japon: un homme s'immole par le feu près du bureau du Premier ministre

Un homme s'est apparemment immolé par le feu mercredi matin à Tokyo près du bureau du Premier ministre japonais, et a été hospitalisé par la suite dans un état inconscient, selon plusieurs médias locaux.Selon ces mêmes sources, dont TV Asahi et le journal Yomiuri, l'homme aurait laissé un message de protestation contre les funérailles nationales prévues le 27 septembre de l'ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe, un hommage qui divise au Japon. Sollicités par l'AFP, la police et le bureau de Premier ministre n'ont pas souhaité commenter dans l'immédiat. (Belga)