La plupart des kots étudiants à Bruxelles déjà loués

La plupart des kots étudiants à Bruxelles ont déjà trouvé preneur, a indiqué mercredi le ministre bruxellois Sven Gatz, membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) en charge de l'Enseignement.La base de données "Mykot.be" ne renseigne ainsi plus que des chambres d'étudiants dans la gamme de prix élevé. "Le 1er septembre 2021, 381 kots étaient encore disponibles Le 1er septembre 2022, il n'y en avait que 182 et le 15 septembre 2022, il n'en restait que 40. Ceux qui restent sont surtout situées parmi les kots les plus chers", a expliqué Sven Gatz, en réponse à une question de la députée bruxelloise Bianca Debaets. La base de données Mykot.be comporte un total de 3.500 kots. Elle est gérée par Brik et la Plateforme logement étudiant. (Belga)