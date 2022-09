Michael Geerts éliminé d'entrée en double

Après avoir abandonné en simple, Michael Geerts a été éliminé au premier tour de l'Open de Braga de tennis, mercredi au Portugal. L'Anversois de 27 ans, 228e mondial en double, était troisième tête de série de cette épreuve Challenger sur terre battue dotée de 45.730 euros, en compagnie du Néerlandais Jelle Sels. Le duo néerlandophone a cédé en deux manches 6-3 et 6-4 face aux invités portugais Henrique Rocha et Daniel Rodrigues. La rencontre a duré 1h13.Mardi, Geerts (ATP 266 en simple) était mené 6-2, 3-0 par le Russe Alexander Shevchenko, 21 ans, 153e mondial et tête de série N.7, quand il a abandonné. Il était le seul Belge présent à Braga. (Belga)