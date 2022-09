Nathan Van Hooydonck après le relais par équipes mixtes: "C'en est assez pour moi"

A l'approche de ces Mondiaux, l'enthousiasme n'était déjà pas énorme dans l'équipe belge de relais mixte et avec cette 8e place, derrière les Néerlandais pourtant réduits à deux fois deux coureurs et coureuses, la Belgique termine loin des places d'honneur à Wollongong (Australie).

"Nous avons fait de notre mieux", assure Nathan Van Hooydonck. "Le vent a été un élément bien contrariant. C'était pire à l'échauffement qu'en course, finalement même s'il était traître par moments. Il y avait des rafales et avec des roues pleines, c'est quand même dangereux. Un écart est vite arrivé et avec l'équipe nationale, on n'a pas la même routine qu'avec sa formation au quotidien. On y a plus d'automatismes avec les coéquipiers. Globalement, je trouve qu'on a bien couru. Nous avons franchi la ligne en un seul morceau". Van Hooydonck n'est pas très fan de la discipline. "Pour moi, c'est bon, je n'ai pas envie de recommencer. Cette discipline n'est pas ma tasse de thé. Pourquoi ne pas organiser plutôt une course relais hommes et une autre pour les dames ? Ce serait aussi envisageable avec les équipes nationales. Je trouverais ça plus beau, ça me paraît amusant. Je ne suis pas fan de la formule mixte mais c'est une mise en jambes utile pour dimanche. On a bien puisé dans nos ressources". (Belga)