Plus de 1,2 million de Belges devant leur écran pour les funérailles d'Elizabeth II

Les quatre plus grandes chaînes de télévision belges ont attiré un peu plus de 1,2 million de téléspectateurs pour les émissions consacrées aux funérailles de la Reine Elizabeth II diffusées lundi 19 septembre, selon les chiffres publiés par le Centre d'information sur les médias (CIM) sur son site.

Les audiences cumulées de la Une (RTBF), Eén (VRT), RTL-TVI et VTM s'élèvent en moyenne à 1.213.354 téléspectateurs pour les émissions consacrées aux funérailles de la reine britannique, diffusées le 19 septembre, hors journaux télévisés, selon le CIM. Les télévisions publiques ont attiré 659.310 spectateurs avec 246.057 pour la RTBF contre 413.253 pour la VRT. Dans le secteur privé, RTL-TVI cumule 318.434 spectateurs pour ses deux émissions spéciales alors que VTM a attiré 235.610 personnes. Ces chiffres, publiés sur le site du CIM, représentent des audiences moyennes qui correspondent au nombre d'individus qui ont regardé le programme à la télévision ou en ligne, pondéré par leur durée de vision, précise le CIM sur son site. Contacté par Belga, Romain Delecour, chargé de communication des projets transversaux à la RTBF affirme que la Une a attiré "1,285 millions de téléspectateurs sur le public francophone" le 19 septembre pour l'ensemble des programmes liés aux funérailles, journaux télévisés compris. L'audience de VTM pour les informations télévisées liées aux funérailles d'Elizabeth II pour la journée de lundi s'élevait à 1,2 million de téléspectateurs, a rapporté mardi un porte-parole de DPG Media, groupe auquel appartient VTM. Il précise encore que près d'un million de spectateurs ont suivi les émissions via le livestream du site HLN.be. RTL-TVI et la VRT n'ont, pour leur part, pas communiqué de chiffres d'audience détaillés. (Belga)